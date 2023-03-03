أسعار الحديد والأسمنت في نهاية تعاملات اليوم للمستهلك.. اعرفها الآن

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في نهاية تعاملات اليوم في أسواق مواد البناء، استقرارًا، إذ بلغ متوسط سعر طن حديد عز 28300 جنيه، فيما سجل متوسط سعر طن أسمنت المسلح نحو 1870 جنيهات.

ترصد «الوطن» استمرارًا للخدمات الإخبارية التي تقدمها على مدار الساعة، أسعار الحديد والأسمنت في نهاية تعاملات اليوم، وفق بيان شعبة المواد والبناء في الغرفة التجارية، كما يلي.

سعر طن الأسمنت اليوم

- وصل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء «التعمير» نحو 1840 جنيها.

- سجل سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف «العسكري بني سويف» نحو 1840 جنيها.

- سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت المسلح 1870 جنيهات.

- بلغ سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت «النصر» نحو 1850 جنيها.

- وصل سعر أسمنت شركة وادى النيل اليوم الجمعة لنحو 1820 جنيها.

- وصل سعر أسمنت حلوان اليوم الجمعة عند 1,890 جنيها.

- سجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا «المعلم» نحو 1830 جنيها.

- بلغ سعر أسمنت بشركة سيناء نحو 1840 جنيها.

- بلغ أسمنت السويدي اليوم نحو 1915 جنيها.

سعر طن الحديد اليوم

تباينت أسعار الحديد اليوم في الأسواق المصرية، وجاءت كما يلي.

- سجل سعر حديد سرحان اليوم 26500 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد المعادي اليوم 27000 جنيه للطن.

- وصل سعر حديد الكومي اليوم 27000 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد عز نحو 28300 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد المراكبي اليوم 27000 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد بشاي عند 28500 جنيه للطن.

- وصل سعر حديد العتال نحو 27500 جنيه للطن.

- سجل سعر حديد المصريين نحو 28300 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد مصر ستيل نحو 27000 جنيه للطن.

- بلغ سعر حديد العشري نحو 27000 جنيه للطن.

- استقر سعر حديد عطية اليوم 27500 جنيه للطن