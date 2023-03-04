أسماء مصابي حادث طريق «الإسكندرية- مطروح» وتفاصيل حالتهم الصحية

يكثف الفريق الطبي بمستشفى الضبعة المركزي من جهوده لتقديم الرعاية الطبية العاجلة لمصابي حادث انقلاب توك توك على طريق مطروح- الإسكندرية الدولي الساحلي.

أسماء وحالات مصابي الحادث

وننشر أسماء وحالات مصابي حادث طريق الاسكندرية مطروح وهم كالتالي: «وليد عبود ابراهيم 19 عاما، من البحيرة، مصاب بجرح قطعي في الوجه حوالي 3 سم وسحجات وكدمات متفرقة في الجسم، وعيد كامل سعد، 38 عاما، من البحيرة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وعمر بشير عمر 35 عاما، من البحيرة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ويسري عباس محمد حسين 55 عاما، من البحيرة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد عمر حسن 61 عاما، من البحيرة مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم».

تفاصيل الحادث

كانت منطقة قرية غزالة بمركز ومدينة الضبعة بطريق الإسكندرية شهدت مساء اليوم وقوع حادث انقلاب توك توك، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف فجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي وخضوعهم للرعاية الطبية الشاملة وتقديم العلاج اللازم لهم حتى تماثلهم للشفاء، وإخطار اللواء السيد سلطان مدير أمن مطروح، بالحادث.