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السيدة انتصار السيسي: أدعو الشابات المصريات للتمسك بأحلامهن حتى تحقيقها

كتب:

شريف سليمان
09:20 م | السبت 04 مارس 2023
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

أعربت السيدة انتصار السيسي، عن سعادتها بحضور احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار «المرأة المصرية.. أيقونة النجاح». 

الرئيس يقدر دور المرأة في المجتمع 

وأشارت في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية على الاهتمام بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها في المجتمع حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل».

وأضافت: «خالص التقدير لكل امرأة حول العالم وخاصة المرأة المصرية وبهذه المناسبة أدعو الشابات المصريات للتمسك بأحلامهن حتى تحقيقها وكل عام وعظيمات مصر بخير».

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