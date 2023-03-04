أحمد موسى: الرئيس السيسي يستمع دائما للمصريين خلال جولاته

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظة المنيا، التي تفقد خلالها المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في قرى حياة كريمة.

موسى: الرئيس السيسي تحدث مع الشباب في المنيا

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «الرئيس السيسي تحدث مع الشباب في محافظة المنيا، ودائما يستمع إلى المصريين خلال جولاته في محافظات الجمهورية».

وتابع: «حياة كريمة تعتبر تغييرا كاملا لحياة المصريين، وأهالي المنيا استقبلوا الرئيس السيسي بحفاوة كبيرة».

واستطرد موسى: «الرئيس السيسي تناول وجبة الإفطار مع مجموعة من أهالي المنيا، وفتح معهم حوار مفتوح واستمع لهم».