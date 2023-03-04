متطوعو تحالف العمل الأهلي بالمنيا: لقاء الرئيس السيسي رسالة شكر ودعم لنا

حالة من البهجة انتشرت بين شباب المتطوعين بـ«التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» بعد لقائهم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لقرية المعصرة بالمنيا.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وقال المتطوعون، إن زيارة الرئيس السيسي للمنيا دفعة إيجابية تؤكد أهمية العمل والجهد الذي يقوم به كل متطوع في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، متابعين: «زيارة الرئيس أكدت لنا أهمية كل ما نقوم به، وحديثه معنا ومع المتطوعين تكريم لنا على كل ما نقدمه».

وأضاف المتطوعون: «تأكدنا أن مجهودنا متشاف ومتقدر، وسعيدين جدا بزيارة الرئيس وتقديره لنا، وكلامه الداعم للمتطوعين والتطوع في حد ذاته رسالة عظيمة».

الرئيس السيسي يشكر المتطوعين

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال زيارته للمنيا، الشكر والتقدير لكل المتطوعين في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.