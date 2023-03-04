تعرف على حالة الطقس في رمضان 2023.. 6 ظواهر جوية وطبيعية تشهدها البلاد

يهتم الملايين فى مختلف المحافظات بمعرفة أحوال الطقس خلال شهر رمضان المبارك 2023، والذى يبدأ بالحسابات الفلكية يوم الخميس 23 مارس الجارى.

وحالة الطقس خلال شهر رمضان تأتي أهميتها للصائمين، من أصحاب الحرف المختلفة والمسافرين، حيث يتخذون ما يلزم من محاذير كالسفر والذهاب للعمل مبكرا بعيدا عن حرارة الشمس.

ويشهد طقس شهر رمضان العام الجارى العديد من الظواهر الجوية بحسب التوقعات نظراً لبدء الشهر الكريم فلكياً ثالث أيام فصل الربيع الذى مقرر أن يبدأ يوم 21 من شهر مارس، بحسب إعلان الهيئة العامة للأرصاد.

ووفقا لما هو متوقع من ظواهر جوية، خلال فصل الربيع الذي يمتد من 21 مارس إلى 21 يونيو، حيث انطلاق فصل الصيف، بكون شهر رمضان 2023 سوف يشهد حالة من استقرار في الطقس وسطوع الشمس واختفاء الغيوم واختفاء الأمطار، ويشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ونشاطا قليلا للرياح الباردة خلال الليل، بالإضافة إلى ظاهرة طبيعية مهمة، حيث تطول ساعات النهار وتقل ساعات الليل.

أهم الظواهر الجوية والطبيعية خلال شهر رمضان

وأهم الظواهر الجوية والطبيعية خلال شهر رمضان والمرتبطة العام الحالى بفصل الربيع، حيث يشهد الربيع تفتّح النّباتات وتُوالي نُموّها بعد الشّتاء، وتبدأ الأنشطة الحيوانية مع خُروج الكائنات الحيّة من مرحلة السّبات الشتويّ، أمّا بالنسبة للإنسان، فإنَّه يبدأ بمرحلة زراعة المحصول للسّنة المقبلة.