يترقب المسلمون حول العالم ليلة التاسع والعشرون من شهر شعبان كل عام لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك، ومع اقتراب ليلة النصف من شعبان يتساءل المسلمون في تونس عن متى رمضان 2023 في تونس وعدد ساعات الصوم.

ووفقا للحسابات الفلكية، فإن أول أيام شهر رمضان 2023 في تونس ستكون في الثالث والعشرون من شهر مارس الجاري، فمتى رمضان 2023 في تونس وعدد ساعات الصوم؟

متى رمضان 2023 في تونس وعدد ساعات الصوم؟

تجرى السلطات في تونس عملية تحرٍ لرؤية هلال شهر رمضان 2023 بعد مغيب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان الموافق 21 مارس الجاري، يمكن من خلالها معرفة موعد شهر رمضان 2023 في تونس وعدد ساعات الصوم.

وفقا للحسابات الفلكية فإن القمر، سيغرب في تونس الساعة السادسة وثلاث وعشرون دقيقة يتبعه غروب الشمس في الساعة السادسة وإثنين وثلاثين دقيقة، ولأن القمر سيغرب قبل الشمس فسيؤدى ذلك إلى إستحالة الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك وعليه فستعلن تونس الأربعاء متممًا لشهر شعبان والخميس 23 مارس موعد بداية أول أيام شهر رمضان المبارك

عدد ساعات الصوم في رمضان 2023 في تونس

أما عدد ساعات الصوم في شهر رمضان 2023 في تونس، فستصل وفقا للحسابات الفلكية إلى 13 ساعة ونصف في بداية شهر رمضان المبارك فيما ستصبح 15 ساعة تقريبا في نهاية أيام الشهر الكريم وتختلف عدد ساعات الصوم في شهر رمضان المبارك 2023 في تونس بين المدن التونسية وبعضها .