حالة الطقس غدا: عودة سقوط الأمطار على 6 محافظات وتحذير من ظاهرة طوال اليوم

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات إذ تشير التوقعات إلى عودة سقوط الأمطار على 6 المحافظات وتكون خفيفة إلى متوسطة تصل إلى 20% محافظات، مع تحذير من ظاهرتين جويتين وهما «الشبورة المائية والرياح المثيرة للرمال والأتربة» والتي تؤثر على جميع المحافظات على مدار اليوم فيما عدا جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات أوضح البيان تعرض محافظات «القاهرة، والجيزة، والقليوبية» تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة والتى سجلت 42 كيلومترا في الساعة وسجلت العظمى 33 درجة والصغرى 14 درجة.

الظواهر الجوية في حالة الطقس غدا بالمحافظات

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس غدا في المحافظات تشهد سقوط أمطار على محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفرالشيخ، دمياط، الدقهلية» بنسبة تصل إلى 20%، وسجلت العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والتي تصل سرعتها إلى 38 كيلومترا في الساعة.

وترتفع درجة الحرارة في محافظات جنوب الوجه البحري إذ سجلت 32 درجة والصغرى 14 درجة، مع تكون الشبورة المائية على الطرق وتكون الغيوم الجزئية.

وتشهد غداً محافظات السواحل الشمالية الشرقية جنوب سيناء نشاط للرياح إذ سجلت أعلى سرعتها والتي بلغت 52 كيلومترا في الساعة وسجلت العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة مع طقس مشمس وتكون الشبورة المائية.

وتنعدم فرص تكون الشبورة المائية والرياح غدا في محافظات جنوب الصعيد، وسجلت العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 16 درجة.