ضبط مالك مخزن تعدى على طفل بالضرب في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنا قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على طفل بالمعصرة.

مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

تعود الواقعة عندما تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي متضمنا قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على طفل أمام مخزن كائن بدائرة قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة.

تحديد الطفل المجني عليه

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الطفل المجني عليه، وتبين أنه مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبسؤاله اتهم مالك مخزن كائن بدائرة القسم بتقييده والتعدي عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية لاعتقاده بدخوله المخزن ملكه بدافع السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.