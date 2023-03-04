أغنية «ولعانة» من مسلسل الكبير أوي 7 بـ رمضان 2023 تتخطى مليوني مشاهدة

تخطت أغنية «ولعانة» للفنان أحمد مكي، مليوني مشاهدة في أقل من 48 ساعة من طرحها، وهي ضمن الحملة الدعائية لمسلسل الكبير أوي7، المقرر عرضه في رمضان 2023.

مسلسل الكبير أوي7 رمضان 2023

يضم مسلسل الكبير أوي7 في رمضان 2023 بجانب أحمد مكي، عددا كبيرا من نجوم الفن؛ أبرزهم: رحمة أحمد، ومحمد سلام، بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

فنانون اعتذروا عن مسلسل الكبير أوي

وينضم لقائمة الفنانين الذين اعتذروا عن مسلسل الكبير أوي 7 في رمضان 2023، ليلى عزب، التي كانت تؤدي دور والدة الكبير أوي «سامانتا» وسبقها في قائمة الاعتذارات دنيا سمير غانم التي كانت تؤدي دور «هدية» زوجة الكبير، الذي عالج المؤلف غيابها عن الجزء السادس أنها أصيبت بمرض نفسي وتم حجزها في المستشفى، كما اعتذر الفنان محمد شاهين هو الآخر عن المشاركة في الأجزاء السابقة حيث كان يقدم شخصية «توماس».