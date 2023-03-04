مؤسسا مشروع «كارير 180» لـ«شارك تانك»: هدفنا تأهيل الطلاب لسوق العمل

عرض محمد أكمل وشروق علاء، مؤسسا مشروع «كارير180»، فكرتهم التي تعالج مشكلة مايقرب من 70% من الشركات التي تجد صعوبة في الوصول إلى الكوادر التي يمكنها العمل بشكل فوري وبأداء جيد.

«برومو- كود» بنصف الثمن

وأوضحا خلال تقديم عرض المشروع ببرنامج شارك تانك المذاع على فضائية CBC، أن هناك مايقرب من 6 ملايين طالب وخريج يجدون صعوبات في المهارات الشخصية والفنية واللغات، لافتا إلى أن مشروعهما يهدف إلى التدريب والتعليم قبل التوظيف، من خلال كورسات وتدريبات تطرحها الشركات العالمية للمتدربين عبر منصة «كارير180»، لمعرفة احتياجات الشركات.

وقدما عرضا لمشاهدي البرنامج باستخدام «برومو- كود» بنصف الثمن للحصول على كورسات، وطلب أصحاب الموقع 3 ملايين جنيه من شارك تانك مقابل 5% من حصة الشركة.

أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة

شارك تانك - Shark Tank برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كل المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويجرى اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، وتمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.

وجرى عرض 14 موسما من البرنامج في الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما جرى إنتاج البرنامج في 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمي لتميزه في الفكرة التي يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب في عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات في مختلف المشروعات.

لجنة التحكيم

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كل من أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من «شركة إنفينيتي سولار» وشركة «إنفينيتى كابيتال انفستمنت»، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.