شركة «إيفيكا» لـ«شارك تانك»: نصنع أجهزة لتنظيف الخلايا الشمسية بسرعة وأمان

طلب محمد محمود، مؤسس شركة «إيفيكا»، 4.5 مليون جنيه مقابل 10% حصة من الشركة، موضحا أن شركته تصنع مجموعة من الأجهزة لتنظيف الخلايا الشمسية بشكل أسرع وأكثر مأمونية للخلايا مقارنة بالطرق التقليدية.

التحكم عن طريق الواي فاي

ولفت خلال تقديم مشروعه في برنامج شارك تانك المذاع على قناة «CBC»، أن أحد هذه الأجهزة يسمى «الروبوت العربية»، يوضع على مجموعة الخلايا الموضوعة على الأرض، ويتم التحكم به عن طريق الواي فاي لتحريكه، كما يوجد روبوت لتنظيف أعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية.

أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة

يذكر أن شارك تانك - Shark Tank برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في جميع المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين، وجرى عرض 14 موسما من البرنامج فى الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج في 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمي لتميزه في الفكرة التي يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب في عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات بمختلف المشروعات.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من «شركة إنفينيتي سولار» وشركة «إنفينيتى كابيتال انفستمنت»، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.