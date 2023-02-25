شركة كوزموس بايونيكس لبرنامج شارك تانك: بدلة آلية للمساعدة على الحركة

طلب مينا أشرف وجيهان عبد الله ، مؤسسا شركة «كوزموس بايونيكس»، 3 ملايين جنيه مقابل 10% حصة من الشركة، موضحين أن مشروعهما عبارة عن بدلة آلية يستطيع ارتداؤها الشخص الذي فقد القدرة على الحركة لتساعده على الوقوف والمشي، ويعد الأخف وزنا في العالم، إذ النموذج الخاص بالتأهيل وزنه من 18 إلى 22 كيلو، كما أنه قادر على الفك والتركيب إلى 5 قطع ووضعه في حقيبة صغيرة.

توفير البدلة الآلية لمصر والدول النامية

ولفت الثنائي خلال تقديمهما المشروع في برنامج شارك تانك المذاع على قناة «CBC»، أن تكنوجيا البدلة الآلية موجودة منذ 2001 لكن لم تنتشر بدرجة كبيرة بسبب سعر الأجهزة المرتفع بالخارج، لذلك هدفوا لتوفير هذه التكنولوجيا في مصر والدول النامية التي لم تصل إليها هذه التكنولوجيا.

أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة

شارك تانك - Shark Tank برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كل المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، ويجرى تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.

وجرى عرض 14 موسما من البرنامج في الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول في عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج في 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمي لتميزه في الفكرة التي يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كل من أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من «شركة إنفينيتي سولار» وشركة «إنفينيتى كابيتال انفستمنت»، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.