مؤسسة «شيف مي دوت كوم» لبرنامج «شارك تانك»: نصنع أدوات مطبخ مميزة وجديدة

طلب أحمد كردوسي ومي يعقوبي، مؤسسين مشروع «شيف مي دوت كوم»، 15 مليون جنيه مقابل 5% حصة من الشركة، وأوضحا أن حلمهما بدأ حينما فكرا في برنامج طبخ مصري يصل للعالمية، وجرى تصميم 3 مواسم من البرنامج باللغتين العربية والإنجليزية، وعرضها في أكثر من 30 دولة منها أمريكا وأوروبا واستراليا.

جمع أدوات المطبخ من مختلف بلاد العالم

وأوضحا خلال تقديمهما مشروعهما في برنامج شارك تانك المذاع على فضائية CBC، أن البرنامج جمع أدوات المطبخ من مختلف بلاد العالم، وفكرة المشروع قائمة على صناعة أدوات مطبخ وسفرة مميزة وأيضا وصفات جديدة.

أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة

شارك تانك - Shark Tank برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كل المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، ويجرى تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.

وجرى عرض 14 موسما من البرنامج فى الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج في 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمي لتميزه في الفكرة التي يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كل من أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من «شركة إنفينيتي سولار» وشركة «إنفينيتى كابيتال انفستمنت»، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.