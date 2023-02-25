مؤسسة «سبورتي برو» لبرنامج «شارك تانك»: تطبيق لبراندات رياضية عالمية

طلب شريف زهران وتاميران شلبي مؤسسي مشروع «سبورتي برو» 3.5 ملايين جنيه مقابل 7.5% حصة من المشروع، وأوضحا أن مشروعهما عبارة «أونلاين ستور» لبيع كل الملابس الرياضية والأحذية الرياضية، وكل ما هو متعلق بالرياضة، وبدأت فكرتهما منذ جائحة فيروس كورونا، حيث أقبل الكثير من الناس على الشراء أونلاين، وبالتالي فكر في أن يكون هناك منصة واحدة لبيع كل ما يتعلق بالرياضة سواء العالمية أو المحلية.

30 علامة تجارية عالمية ومحلية

ولفتا خلال تقديمها مشروعهما في برنامج شارك تانك المذاع على قناة «CBC»، أن المشروع يتكون من 6 شباب منهم 4 سيدات، ولديهم خبرات في مجالات مختلف، وأشارا إلى أن التطبيق يحتوي على 30 علامة تجارية مصرية وعالمية وحوالي 10 آلاف منتج.

أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة

شارك تانك - Shark Tank برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كل المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذي يقدمه صاحب الفكرة، ويجرى تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.

وجرى عرض 14 موسما من البرنامج فى الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج في 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمي لتميزه في الفكرة التي يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كل من أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من «شركة إنفينيتي سولار» وشركة «إنفينيتى كابيتال انفستمنت»، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.