وزير الشباب والرياضة يوافق على تخصيص أكاديمية للعبة الهوكي بالشرقية

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تخصيص أكاديمية للعبة الهوكي بمحافظة الشرقية، بناءً على مناشدة محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، وذلك خلال الاحتفالية المقامة اليوم السبت بمقر قصر ثقافة الزقازيق بالمحافظة لتكريم لاعبي فريق هوكي الشرقية للرجال لحصوله على بطولة أفريقيا للأندية للمرة رقم 26.

محافظ الشرقية يناشد الوزير بأكاديمية للعبة الهوكي

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أثناء كلمته في فعالية الاحتفال بتكريم لاعبي هوكي الشرقية، أعلن اعتزازه بتحقيق فريق الهوكي لنادي الشرقية بطولة أفريقيا للأندية ودخولها موسعة جينيس ناشد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتخصيص أكاديمية للعبة الهوكي بالمحافظة، خاصة وأن الشرقية تنفرد بالمستوى المميز والأول للعبة، لافتا إلى أن الأكاديمية ستبرهن على تميز الشرقية بالهوكي وتؤكد على السر الذي ينفرد به لاعبي الهوكي بالمحافظة.

الوزير: تطوير ملعب الهوكي بنادي الشرقية

ومن جانبه، رحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بطلب المحافظ الدكتور ممدوح غراب بتخصيص أكاديمية للعبة الهوكي بالشرقية، فضلا عن تطوير ملعب الهوكي بنادي الشرقية وتجهيزه بما يحتاج إليه من إمكانيات لدعم الفريق لتواصل نجاحاته التي فاقت التوقعات.

«هوكي الشرقية» يحصد بطولة أفريقيا للأندية للمرة 26

وسجل فريق هوكي الشرقية البطولة رقم 26 من أصل 33 بأفريقيا للأندية، وأقامت محافظة الشرقية تحت إشراف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، احتفالية لتكريم اللاعبين والفريق كاملا باللجنة الطبية والفنية ورئيس البعثة، جاء ذلك في حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ووكيل وزارة الشباب والرياضة وقيادات المحافظة، فضلا عن نواب مجلسي الشعب والشورى بالمحافظة.