محافظ الشرقية يناشد وزير الشباب والرياضة بتخصيص أكاديمية للعبة الهوكي

ناشد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الاحتفالية المقامة خصيصا لتكريم فريق هوكي الرجال بالشرقية داخل قصر ثقافة الزقازيق، بتخصيص أكاديمية للعبة الهوكي، لافتا إلى أن إقامة الأكاديمية بات أمرا هاما، مؤكدا على أن الأكاديمية تبرهن على سر تميز الشرقية وفريق الهوكي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها محافظة الشرقية تحت إشراف الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك لتكريم فريق الهوكي للرجال بعد حصوله على بطولة أفريقيا للمرة 26 من أصل 33 بطولة، كما أن هوكي الشرقية حصد البطولة 10 مرات متتالية.

أكاديمية الهوكي تؤكد على تميز فريق هوكي الشرقية

وكان الدكتور غراب طالب خلال كلمته بعد الترحيب بضيوف الاحتفالية من أعضاء مجلسي النواب والشورى وقيادات المحافظة وأبنائها، وزير الشباب والرياضة بتخصيص أكاديمية للعبة الهوكي، معلقا: «الأكاديمية ستؤكد على السر في تميز فريق الهوكي بالشرقية، لافتا إلى اهتمام الدولة وتطوير قطاع الشباب والرياضة خاصة وكافة القطاعات عامة، معلقا: الشرقية بتحظى بالتطوير من قبل الدولة في كافة القطاعات.

هوكي الشرقية يحصل على البطولة للمرة 26

وحصد فريق الهوكي للرجال بنادي الشرقية بطولة أفريقيا للأندية للمرة 26 خلال آواخر شهر فبراير الماضي من أصل 33 بطولة على مستوى القارة السمراء، في حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ونواف مجلسي الشورى والشعب وقيادات المحافظة.