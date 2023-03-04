تعد إمساكية رمضان من أكثر مظاهر استقبال الشهر الكريم، ويحرص المواطنون بالمدن على معرفة الإمساكية الخاصة بهم، لاختلافها من مدينة لأخرى، خاصة بمحافظة أسوان آخر مدن مصر جنوبا، فيتساءل المواطنون عن إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة أسوان وعدد ساعات الصيام.

وتحدد إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة أسوان وعدد ساعات الصيام مواقيت الصلاة لأهل أسوان وساعات الصوم اليومية برمضان.

إمساكية رمضان 2023 كاملة لـ محافظة أسوان وعدد ساعات الصيام

وتنشر «الوطن» إمساكية رمضان 2023 كاملة لـ محافظة أسوان وعدد ساعات الصيام، وفقا لهيئة المساحة المصرية،

1 رمضان: الخميس 23 مارس

الفجر 04:37 صباحا الشروق 05:57 صباحا- الظهر 12:03مساءا- العصر 03:29 مساءا-المغرب 06:08 مساءا-العشاء 07:38 مساءا.

2 رمضان: الجمعة 24 مارس

الفجر04:36 صباحا-الشروق 05:56 صباحا-الظهر 12:02 مساءا-العصر 03:29 مساءا-المغرب 06:09 مساءا-العشاء 07:39 مساءا.

3 رمضان: السبت 25 مارس

الفجر04:35 صباحا-الشروق 05:55 صباحا- الظهر 12:02 مساءا-العصر 03:29 مساءا-المغرب06:09 مساءا-العشاء07:39 مساءا.

4رمضان: الأحد 26مارس

الفجر 04:34 صباحا-الشروق 05:54 صباحا- الظهر 12:02 مساءا-العصر 03:29 مساءا-المغرب 06:09 مساءا-العشاء07:39 مساءا.

5 رمضان: الأثنين 27 مارس

الفجر 04:33 صباحا -الشروق 05:53 صباحا -الظهر 12:01 مساءا- العصر 03:28 مساءا-المغرب 06:10 مساءا-العشاء 07:40 مساءا

6 رمضان :الثلاثاء 28 مارس

الفجر04:32 -الشروق 05:52 -الظهر 12:01 -العصر03:28 -المغرب 06:10 -العشاء 07:40 .

7 رمضان الاربعاء 29 مارس

الفجر 04:30 -الشروق 05:51 -الظهر 12:01 -العصر03:28 -المغرب 06:11 -العشاء 07:41

8رمضان: الخميس 30 مارس

الفجر04:29 -الشروق 05:50 -الظهر 12:00 -العصر03:28 -المغرب 06:11 -العشاء07:41 .

9رمضان الجمعة 31 مارس

الفجر04:28 -الشروق 05:49 -الظهر 12:00 -العصر 03:28 -المغرب 06:11 -العشاء 07:41

10 رمضان: السبت 01 أبريل

الفجر 04:27 -الشروق 05:48-الظهر 12:00 -العصر03:28 -المغرب06:12 -العشاء 07:42

11 رمضان: الأحد 2 أبريل

الفجر04:26-الشروق 05:47- الظهر12:00-العصر 03:27 -المغرب 06:12 -العشاء 07:42

12 رمضان: الإثنين 3 أبريل

الفجر 04:25 -الشروق 05:46 -الظهر11:59 -العصر03:27 -المغرب 06:13 -العشاء07:43

13 رمضان: الثلاثاء 4 أبريل

الفجر 04:24 -الشروق05:45 -الظهر 11:59 -العصر 03:27 -المغرب06:13 -العشاء 07:43

14 رمضان: الأربعاء 5 أبريل

الفجر04:23 -الشروق 05:44 -الظهر 11:59 -العصر03:27 -المغرب06:13 -العشاء 07:43

15 رمضان: الخميس 6 أبريل

الفجر04:22 -الشروق 05:43 - الظهر 11:58 -العصر 03:26 - المغرب06:14 -العشاء 07:44

16رمضان: الجمعة 7 أبريل

الفجر04:21 -الشروق 05:42 -الظهر 11:58 -العصر03:26 -المغرب06:41 -العشاء 07:44

17رمضان: السبت 8 أبريل

الفجر04:19 -الشروق 05:41 -الظهر 11:58 -العصر 03:26 -المغرب 06:15 -العشاء07:45

18 رمضان: الأحد 9 أبريل

الفجر 04:18 -الشروق 05:40 -الظهر 11:58 -العصر 03:26 -المغرب06:15 -العشاء 07:45

19رمضان: الإثنين10 أبريل

الفجر04:17 -الشروق 05:39 - الظهر 11:57 -العصر03:25 -المغرب 06:15- العشاء 07:45

20 رمضان:الثلاثاء 11 أبريل

الفجر 04:16 -الشروق 05:38 -الظهر 11:57 -العصر03:25 -المغرب 06:16 -العشاء 07:46

21 رمضان :الأربعاء 12 أبريل

الفجر04:15 -الشروق 05:37 -الظهر 11:57-العصر03:25 -المغرب 06:16 -العشاء 07:48 م

22 رمضان:الخميس 13 أبريل

الفجر04:14 -الشروق 05:36 -الظهر 11:57 -العصر03:25-المغرب06:17 -العشاء 07:47

23 رمضان: الجمعة 14 أبريل

الفجر04:13 -الشروق05:35 -الظهر 11:56 -العصر03:42 -المغرب06:17 -العشاء07:47

24 رمضان :السبت15 أبريل

الفجر04:12 -الشروق05:35 -الظهر11:56 -العصر03:42 -المغرب06:17 -العشاء 07:47

25 رمضان:الأحد 16 أبريل

الفجر04:11 -الشروق 05:34 -الظهر 11:56 -العصر03:24 -المغرب06:18 العشاء07:48

26 رمضان:الأثنين 17 أبريل

الفجر 04:10 -الشروق 05:33 -الظهر 11:56 -العصر03:24 -المغرب 06:18 -العشاء07:48

27 رمضان:الثلاثاء 18 أبريل

الفجر04:09 -الشروق05:32 -الظهر11:55-العصر03:23 -المغرب06:19 -العشاء 07:49

28 رمضان: الاربعاء 19 أبريل

الفجر04:08 -الشروق 05:31 -الظهر 11:55 -العصر03:23 -المغرب06:19 -العشاء 07:49

29 رمضان:الخميس 20 أبريل

الفجر04:06 -الشروق05:30 -الظهر 11:55 -العصر 03:23 -المغرب 06:20 -العشاء07:50

30 رمضان: الجمعة 21 أبريل

الفجر04:05 -الشروق05:29 -الظهر 11:55 -العصر03:22 -المغرب 06:20 -العشاء 07:50

إمساكية رمضان

تضم إمساكية رمضان 2023 كاملة محافظة أسوان وعدد ساعات الصيام يوميا بالدقيقة حيث يبدأ اليوم الأول من رمضان بصيام 13 ساعة و53 دقيقة ليزداد مابين دقيقة يوميا حتى دقيقتين لتصل عدد ساعات الصيام بآخر أيام رمضان يوم الخميس الموافق 30 رمضان 14 ساعة و35 دقيقة.