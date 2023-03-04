تفاصيل شخصية أحمد أمين في مسلسل «الصفارة» برمضان 2023

يخوض الفنان أحمد أمين هذا العام خلال السباق الرمضاني 2023، أول بطولة مطلقة في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «الصفارة»، والذي يعرض بشكل حصري علي قناة Dmc في شهر رمضان المقبل.

تفاصيل شخصية أحمد أمين في مسلسل «الصفارة»

مسلسل«الصفارة» تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويجسد من خلاله الفنان أحمد أمين دور مرشد سياحي يدعى «فؤاد»، يستولي على «صفارة» أثرية من سيوة تعيده إلى3 دقائق للماضي، ويقوم بالتغيير فيه لما يريده ويعود مرة أخرى للحاضر، المسلسل تدور أحداثه في 15حلقة.

مسلسل «الصفارة» رمضان 2022

مسلسل «الصفارة» يضم مجموعة من نجوم الفن والكوميديا أبرزهم: أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسى، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.