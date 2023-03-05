صور نادرة للموسيقار الراحل محمد الموجي.. الذكرى المئوية لميلاده

حصلت «الوطن» على مجموعة من الصور النادرة للموسيقار الراحل محمد الموجي، المُلقب بـ«مهندس الموسيقي العربية»، والذي مرّ 100 عام كامل على مولده.

الصور النادرة للموسيقار الراحل محمد الموجي، بعضها التُقطت في فترة شبابه وبداية شهرته ولمعان اسمه في عالم الموسيقي، والبعض الآخر مع عدد من المطربين أبرزهم عبد الحليم حافظ، وأيضاً صور عائلية له ولأولاده وبعض أفراد أسرته.

قضى معظم طفولته وشبابه في مركز بيلا

ومن جانبها، قالت الدكتورة غنوة محمد الموجي، أستاذ بالمعهد العالي للموسيقي العربية، وابنة الموسيقار الراحل محمد الموجي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن والدها الراحل قضي معظم طفولته وشبابه في مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وكان حريصاً علي زيارة مسقط رأسه باستمرار والتواصل مع أفراد أسرته، مضيفاً: «كان بابا وماما بينزلوا بيلا علي طول عند أهلنا لأن معظمهن ما زالوا في كفر الشيخ لحد دلوقتي والود بينا وبينهم زي ما هو وعلي تواصل دائم معاهم».

كان متواضعاً لأبعد الحدود

وأوضحت «الموجي»، أن والدها كان متواضعاً لأبعد الحدود، وكان محبوباً من جميع المطربين وحتي زملائه الملحنين، كما أنه كان حريصاً علي تشجيع المواهب الجديدة، متابعة: «كان بيحب الناس والناس كلها بتحبه، وكان بيستقبل الناس كلها في بيتنا، وكان بيشجع المواهب الجديدة ولحن لمطربين كتير مبتدئين ودلوقتي بقا لهم اسمهم».

شجع أفراد الأسرة على دخول مجال الفن والكتابة والتلحين

وأشارت «الموجي»، إلي أن والدها الراحل محمد الموجي كان سبباً في تشجيع عدد من أفراد الأسرة علي دخول مجال الفن والكتابة والتلحين، مستطردةً: «شجع أخوه إبراهيم رأفت علي التلحين وكمان خالي المُلحن الراحل حلمي أمين، نقيب الموسيقيين الأسبق، علي التلحين، وخالي المؤلف والشاعر الغنائي عبد السلام أمين، علي الكتابة، لأنهم في الأصل ولاد عمّه».

رسالة غنوة الموجي إلى والدها

وعن رسالتها لوالدها في الذكرى المئوية لميلاده، تقول الدكتورة غنوة محمد الموجي، «أحب أقول لوالدي الموسيقار الراحل محمد الموجي، في الذكرى المئوية لميلاده كنت نعم الأب لأولاده، ونعم الجد لأحفاده، مفتقدينك جداً أنت وماما وأخواتي الموجي الصغير، وألحان، وأنغام، ووحشتونا أوي وربنا يرحمكم ويغفر لكم ويجمعنا بيكم على خير».

وحلّت الذكرى الـ100 لميلاد مُجدد المُوسيقى وفارس النغم الموسيقار الراحل محمد الموجي، والذي وُلد بقرية «حازق»، التابعة لمركز بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، في 4 مارس من عام 1923، ورحل عن عالمنا في 1 يوليو من عام 1995، عن عُمر ناهز 72 عاماً، ودُفن بالقاهرة، بعد أن ترك تراثاً قيماً من الألحان العربية الأصيلة والمُجددة فى نفس الوقت.