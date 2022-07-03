اليوم.. مروة ناجي تُحيي ذكرى الموسيقار محمد الموجي في دار الأوبرا

تستعد الفنانة مروة ناجي لإحياء ذكرى الموسيقار الكبير محمد الموجي من خلال حفل غنائي كبير سيقام 8 مساء اليوم الأحد الموافق 3 يوليو على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ويأتى حفل الفنانة مروة ناجي ضمن احتفالية فنية تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وتحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، كما يشارك فى الاحتفالية عدد آخر من المطربين منهم أحمد عفت وفرح الموجى حفيدة الموسيقار الراحل.

أغاني الموسيقار محمد الموجي

وسيقدم مجموعة المطربين خلال الاحتفالية مجموعة من أروع أغاني الموسيقار محمد الموجي ومنها: من حبي فيك يا جاري، سلموا لي علي مصر، بتخاصمني حبه، الحلوة داير شباكها، روحي حياتي، أخرة جرحي إيه، أحبك، رسالة من تحت الماء، بيت العز، أكدب عليك، مستحيل، الدوامة، عيون القلب، لأه، اسأل روحك، يا أغلي اسم في الوجود الى جانب موسيقى موجيات .

آخر أعمال مروة ناجي

يذكر أن الفنانة مروة ناجي كانت قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان «عايز تعرف» التى تعاونت فيها مع الشاعر أحمد المالكي وألحان محمد محمدى وتوزيع محمد شفيق وميكس وماستر ميشيل عبد الملك وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة أحمد اسامة .

وحققت الأغنية نجاح جماهيرى كبير حيث أنها كانت قد طرحتها فى عيد الحب اهداءا لزوجها حيث بلغت نسبة مشاهدتها ربع مليون مشاهدة وتقول كلمات الأغنية:

عايز تعرف إيه غيرته بقربك مني

اسأل ناس من قبلك كانوا زمان عارفني

عايز تعرف إيه تأثيرك وإنك فارق أوي عن غيرك

عايز تعرف ليه مش هقبل تبعد عني

ممكن أجيب لك صورة قديمة وبص عليها

شوف الضحكة اللي بمثلها والحزن ماليها