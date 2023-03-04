«فنجان شاي مع سيجارتين» أول أغنية فيديو كليب.. قدمها الملحن محمد الموجي

ألحان عبقرية جددت في الموسيقى العربية، وبقيت حية في أذهان الجمهور، وربطته بزمن الفن الجميل، صاحبها هو الموسيقار الكبير محمد الموجي الذي ألف ألحان ما يزيد على 1500 أغنية لكبار مطربي الزمن الجميل ومنهم كوكب الشرق أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفايزة أحمد والمطربة وردة.

ورث الفنان محمد الموجي، المولود بكفر الشيخ في مثل هذا اليوم الـ 4 من مارس عام 1923 في بيلا بكفر الشيخ، الفن من والده عازف الكمان والعود، وهو ما مكنه من إتقانه في سن مبكرة، ليبدأ مشواره الفني بالعزف على العود في فرقة «صفية حلمي»، ثم فرقة «بديعة مصابني»، ثم التلحين عبر الإذاعة في عام 1951.

الموجي صاحب أول أغنية فيديو كليب

كان الموسيقار محمد الموجي، صاحب أول أغنية فيديو كليب تقدم عبر شاشة التليفزيون في مصر، وتحمل اسم «فنجان شاي مع سيجارتين»، حسبما ذكرت ابنته الدكتور «غنوة» في مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح الخير يا مصر»، موضحة أن والدها التحق بالإذاعة في البداية ليصبح مطربًا، إلا أنه لم ينجح في الاختبارات: «اللجنة قالت صوته ضعيف مقارنة بنجوم الزمن الجميل» إلا أن نزعة التلحين كانت لديه منذ الطفولة، لحن «الموجي» قصائد منهج اللغة العربية.

الموجي رفيق رحلة العندليب.. نجحا معًا

يتربع «الموجي» على عرش الأغنية في العالم العربي، وقد كان رفقيا لرحلة عبد الحليم حافظ، بعدما تعرف عليه عن طريق إسماعيل شبانة شقيق «العندليب» الذي كان صديقًا للموجي، وبدأ معه بأغنية «البلبل» التي قدمها عبر أثير الإذاعة عام 1951،و «صافيني مرة» التي اشتهر من خلالها العندليب، وصنعا مجدهما معًا في أغنية حيث قدما معا 54 أغنية، فرغم أن الموجي كان يميل للغناء إلا أنه بهذا النجاح اكتفى بالتحلين.

وارتبط أبناء الموجي بأغاني والدهم، يحبون سماع كل ما قدمه والدهم وبخاصة أغانيه مع العندليب التي كانت تمثل له حالة خاصة، وأوضحت «ابنته» أن لحن أغنية قارئة الفنجان فكان هو الأصعب حيث غادر المنزل واتجه بصحبة حليم إلى أحد الفنادق حتى يكونا بعيدا عن مشكلات البيت.