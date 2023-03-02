«معكم منى الشاذلي» يحتفي بمئوية محمد الموجي غدا

انتهت الإعلامية منى الشاذلي، من تسجيل حلقة خاصة احتفالا بمرور 100 عام على ميلاد الموسيقار الراحل محمد الموجي، تذاع غدا ضمن حلقات برنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة cbc.

ضيوف برنامج «معكم منى الشاذلي»

وتستقبل الشاذلي في لقاء الغد، عددًا من أفراد أسرة الموجي، وهم أولاده «أمين ويحيى وغنوة الموجي»، وحفيده أحمد الموجي.

أبناء الموجي في ضيافة مني الشاذلي

ويتحدث أبناء الموجي عن مسيرته في عالم التلحين وعلاقته الفريدة بالعندليب عبدالحليم حافظ، وتعاونه مع كوكب الشرق أم كلثوم، كما يكشفون عن أسرار تذاع لأول مرة عن بعض الأغاني التي لحنها، وسر غضب عبدالحليم من الموجي، ورفضه زواجه من إحدى الراقصات.

تفاصيل حلقة «معكم منى الشاذلي»

وخلال الحلقة يتم الكشف عن وثائق بخط يد محمد الموجي، إضافة إلى المفكرة التي كان يسجل فيها يومياته.

معلومات عن محمد الموجي

يعد أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربي، قدّم ألحانه لعمالقة الطرب العربي منهم «أم كلثوم، نجاة، وردة الجزائرية، صباح، فايزة أحمد وطلال مداح»، ورحل الموجي عن عالمنا في 1 يوليو 1995، بعد أن ترك إرثا فنيا ضخما من الألحان الخالدة.