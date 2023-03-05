مظاهرة حب لـ أحمد العوضي من الأطفال أثناء تصوير «ضرب نار» «صور»

حظي الفنان أحمد العوضي باستقبال حافل من محبيه أثناء تصوير عدد من المشاهد الخارجية لمسلسله الجديد «ضرب نار»، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

واحتشد عدد كبير من الأطفال والشباب حول العوضي بمنطقة الصليبة، أمس السبت، وذلك بمجرد علمهم بوجوده هناك لتصوير عدد من مشاهد مسلسله الجديد، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه وسط ترحاب شديد من فنانهم المفضل.

أحمد العوضي يستكمل تصوير ضرب نار في شبرا

وفي السياق ذاته، يعود أحمد العوضي إلى منطقة شبرا خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال تصوير مشاهده هناك، حيث تدور أغلب مشاهد شخصية «جابر الكوماندا» في هذه المنطقة الشعبية، والتي يلتقي فيها بـ«مهرة» وتجسد دورها النجمة ياسمين عبد العزيز، ومنها تنطلق الأحداث في أجواء من الدراما الشعبية الاجتماعية.

ويحرص أحمد العوضي على نشر صور لشخصية جابر الكوماندا عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تحظى الصور بتفاعل كبير من الجمهور بمختلف فئاته وأعماره.

قائمة أبطال مسلسل ضرب نار

ويشارك في بطولة مسلسل ضرب نار سهير المرشدي، ماجد المصري، انتصار، إيمان السيد، بدرية طلبة، هدى الإتربي، ضياء عبد الخالق، تيسير عبد العزيز، تامر نبيل، نهى صالح وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.