الأمن ينجح في إقناع سائق بالتراجع عن إنهاء حياته بالهرم

قام سائق بالصعود بأحد العقارات بالطابق السادس بالهرم وهدد بالتخلص من حياته، بسبب رغبة أهله بإيداعه بإحدى المصحات لعلاج الإدمان، وتم التفاهم معاه بمعرفة رجال المباحث، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد فيه تلقيه بلاغ من الأهالي بقيام شخص بالصعود بالطابق السادس داخل عقار بشارع الشيشيني بدائرة القسم، والتهديد بالقفز بالتخلص من حياته من نافذة السلم المطلة على المنور، على الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم والقوة المرافقة له وتم تهدئته وضبطه ويدعى «مصطفى.ر»، 33 سنة سائق ومقيم مساكن المحافظة المطبعة، وبسؤاله عن سبب قيامه بذلك أفاد برغبة أهله إيداعه بإحدى المصحات لعلاج الإدمان لكونه مدمن مخدرات وهو لا يرغب في ذلك، وكان ينوي بالتخلص من حياته.