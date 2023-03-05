نشوب حريق في مزرعة ونفوق 5000 دجاجة في أطفيح

نشب حريق داخل مزرعة دواجن بقرية صول دائرة مركز شرطة أطفيح مما أسفر عن اشتعال المزرعة بالكامل، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات بنشوب حريق بمزرعة دواجن بقرية صول بدائرة القسم، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث رجال الشرطة بالتحرك سريعا إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص تبين تم التقابل مع عامل بالمزرعة 22 سنة والذي أفاد بأنه أثناء قيامه بالعمل داخل المزرعة فوجئ بقطع خرطوم الغاز الخاص بأسطوانة الغاز المسؤولة عن تدفئة الدواجن بالمزرعة مما أدى إلى اشتعال الحريق بها.

حريق في المزرعة

وأسفر الحريق عن اشتعال المزرعة بالكامل ونفوق 5000 دجاجة تسمين عمرها 15 يوما، وتم إخماد الحريق والتبريد بمعرفة الحماية المدنية ولا توجد أي إصابات أو وفيات ، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات