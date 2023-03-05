السيطرة على حريق اندلع في محل ملابس جاهزة بسوهاج

شهدت دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، نشوب حريق اندلع في أحد محال الملابس الكائنة بشارع العراق، بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، وتم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء وتمت السيطرة على النيران وإخماد الحريق قبل امتدادها إلى بقية المحال المجاورة، دون حدوث أية خسائر في الأرواح.

نشوب حريق في محل ملابس بسوهاج

تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق في محل ملابس جاهزة بشارع العراق دائرة القسم.

الدفع بسيارتين إطفاء من قوات الحماية المدنية

على الفور، جرى الدفع بسيارتين إطفاء من قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة وإخماد الحريق، دون حدوث أي خسائر في الأرواح.

تبين من الفحص اندلاع الحريق في محل ملك المدعو «م. ا» يقيم بذات الناحية، ما أدى إلى احتراق وتلف جميع محتويات المحل، دون حدوث أي إصابات أوخسائر في الأرواح.

جارٍ الوقوف على أسباب الحريق، فيما تقوم قوات الحماية المدنية بعملية التبريد، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.