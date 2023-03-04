السيطرة على حريق هائل بمخبز بلدي في الدقهلية.. ارتفاع النار 10 أمتار

شب حريق هائل داخل مخبز بلدي في قرية البقلية التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية اليوم، وذلك بعد حدوث تسريب للغاز بإحدى أسطوانات البوتاجاز، ما تسبب في اندلاع النيران، وارتفاع ألسنة اللهب بارتفاع العقار المكون من 4 طوابق، وتمكنت قوات الحماية بمحافظة الدقهلية من السيطرة على دون وقوع خسائر بشرية، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، من مأمور مركز شرطة المنصورة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية البقلية بنشوب حريق هائل بمخبز خاص في القرية.

السيطرة على حريق مخبز بلدي وإخماده

هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والتي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل انتقاله للمنازل المجاورة، إلا أن الحريق تسبب في خسائر مادية كبيرة لصاحب المخبز.

وبالفحص تبين وجود تسريب في أسطوانة البوتاجاز داخل المخبز أدى إلى اشتعالها وحدوث حريق هائل دون وجود خسائر بشرية.

شهود العيان: ارتفاع النار كان أكثر من 10 أمتار

وأكد شهود العيان أن ارتفاع ألسنة النيران التي خرجت من داخل المخبز كانت تزيد عن 10 أمتار فقد غطت واجهة العقار المكون من 4 طوابق بالكامل، علاوة على ألسنة الدخان التي ملأت المنطقة، وهو ما جعل من الصعوبة الاقتراب من الحريق حتى حضرت قوات الإطفاء.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وإطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وطلبت تحريات مباحث مركز المنصورة عن الحريق وقسم الأدلة الجنائية بعمل محضر بأسباب الحريق وحصر الخسائر التي تعرض لها المخبز.