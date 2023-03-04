6 قرارات من النيابة في واقعة حريق جراج العصافرة بالإسكندرية

باشرت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، اليوم السبت، التحقيق في واقعة اندلاع النيران بجراج أسفل عقار بمنطقة العصافرة، ما أدى لتفحم سيارة وتضرر عدد من السيارات داخله.

قرارات النيابة في حريق جراج الإسكندرية

وأصدرت النيابة العامة عدة قرارات، أولها ندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع أثار الحريق، وتحديد بدايته ونهايته، وثانيها استعجال تقرير الحماية المدنية، وثالثها استدعاء مالك الجراج، ورابعا الاستعلام من الحي عن التراخيص ومدى الالتزام باشتراطات الأمن الصناعي، وخامسا سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وسادسا حصر أعداد السيارات المتضررة وتوضيح حجم الضرر الواقع عليها.

تفاصيل حريق جراج الإسكندرية

تعود واقعة حريق جراج الإسكندرية عندما تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق بشارع محمود جمعة، بالعصافرة، التابع لحي المنتزه ثان.

وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ ونجحت في السيطرة على الحريق، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفحم سيارة

وذكر حي المنتزه ثان في بيان، أن الحريق وقع داخل جراج بأحد العقارات بشارع محمود جمعة، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وذلك دون حدوث خسائر في الأرواح، وقد تبين أن الحريق أدى إلى تفحم سيارة وتضرر سيارات أخرى، وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.