ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 45 ألفا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير الماضي، إلى 45 ألفا و968 ضحية بينهم 4 آلاف و267 سوريا.

الداخلية التركية: حصيلة ضحايا الزلزال المدمر غير نهائية

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن حصيلة الضحايا غير نهائية، مشيرا في مؤتمر صحفي في «ولاية هطاي» جنوب البلاد، إلى حدوث 13 ألف و 72 هزة ارتدادية حتى الآن.

وأضاف صويلو، أن السلطات أجلت 865 ألف متضرر من الكارثة إلى محافظات أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، عبر وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد خلال اتصال هاتفي مع نظيره التونسي نبيل عمار عن تقديره لتضامن تونس، قيادة وحكومة وشعبا مع بلاده في مواجهة زلزال 6 فبراير الماضي، فيما أكد المسؤول التونسي استمرار وقوف تونس إلى جانب سوريا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

من جانبه، وصل 396 منزلا سابقة التجهيز محملة على متن سفينتين أرسلتها السلطات القطرية، سيتم توزيعها على المتضررين من الزلزال المدمر، إلى ميناء إسكندرون جنوبي تركيا

«المنامة» تحث على تضافر الجهود لدعم المتضررين من الزلزال المدمر

بدوره، حث وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، على تضافر الجهود الدولية لدعم المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا و سوريا في 6 فبراير الماضي.

وكانت منظمة «الأمم المتحدة» حضت في وقت سابق، مع وصول 89 لاجئا سوريا إلى «مدريد» الإسبانية، الدول على الإسراع في استقبال لاجئين سوريين من المناطق التي ضربها الزلزال، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.