الحكومة الصينية أمام البرلمان: سنكافح بحزم ضد استقلال تايوان

حضر الرئيس الصيني، «شي جين بينج»، صباح اليوم الHحد، الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، في بكين، بمشاركة حوالي 3000 نائب فيما ألقى رئيس الوزراء، «لي كه تشيانج»، تقرير عمل الحكومة نيابة عن مجلس الدولة.

قالت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الصينية، لعام 2023، إن «بكين» تعتزم الكفاح بحزم ضد استقلال تايوان وتعزيز إعادة التوحيد السلمي للوطن>

وأضاف تقرير عمل الحكومة المُقدم في الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، إن البلاد ستوسع وارداتها من التقنيات المتقدمة وموارد الطاقة.

وأشارت الحكومة الصينية إلى إنه من المخطط توسيع واردات التكنولوجيا المتقدمة والمعدات الحيوية وموارد الطاقة وغيرها من المنتجات، مشيرة إلى أن «بكين» ستعمل في عام 2023 على زيادة قوة الدولة في مجال علوم وتكنولوجيا الدفاع.

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين سيكون 5%

وأضافت الخطة الصينية أنه سيكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5% في عام 2023، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية. وأوضح الحكومة الصينية في تقرير، إن البلاد ضمنت الأمن الغذائي ونفذت بقوة استراتيجية النهوض الريفي خلال السنوات الـ5 الماضية،

وكشفت الحكومة الصينية عن زيادة مساحة الأراضي الزراعية عالية المستوى بمقدار 30.4 مليون هكتار « الهكتار = 10 آلاف متر مربع»، كما رفعت معدل الميكنة في حرث المحاصيل وزراعتها وحصادها من 67% إلى 73%.

وأضاف تقرير الحكومة، أن على البلاد العمل بشكل فعال لتجنب المخاطر الاقتصادية والمالية الكبيرة ونزع فتيلها في العام الجاري 2023، موضحة أن الصين تحتاج إلى تعميق إصلاح النظام المالي وتحسين الرقابة المالية.

وأشارت الحكومة، إلى أن الصين ستوسع الطلب المحلي هذا العام، وقالت في تقرير، إن البلاد تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي وتعزيز القيم المشتركة للإنسانية.

الحكومة الصينية: الاستجابة لفيروس كورونا ستكون أكثر فعالية في 2023

وتابعت الحكومة الصينية إن استهلاك الطاقة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي وانبعاثات الملوثات الرئيسية في البلاد سيواصلان الانخفاض في عام 2023.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، قالت الحكومة الصينية، إن الاستجابة للعدوى ستكون أكثر تصميما واستهدافا وفعالية خلال العم الجاري 2023.