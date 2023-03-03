خريطة قطع المياه في 3 محافظات.. تعرف على المناطق والمواعيد

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن قطع وضعف ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق شركات «أسوان - بني سويف - الجيزة»، لتنفيذ أعمال الصيانة والتطهير الدوري للخزانات.

أماكن ومدة انقطاع المياه في أسوان

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن قطع مياه الشرب بمنطقة البشارية وحتى مزلقان البيطري، مساء اليوم لمدة 8 ساعات بدءا من العاشرة مساءً وحتى السادسة من صباح الغد، لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمناطق مختلفة بمدينة أسوان.

تطهير دوري للخزان الأرضي بمحطة مياه منشأة طاهر

وفي بني سويف، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه عن قرى «منشأة طاهر، نزلة خلف، البهسمون» بمركز إهناسيا، في الثامنة من صباح الغد وحتى الثامنة مساءً للقيام بأعمال التطهير الدورية بالخزان الأرضي لمحطة مياه منشأة طاهر لضمان انتظام وكفاءة الخدمة بالشكل المطلوب.

ضعف ضخ المياه في الجيزة

وأكدت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال إزالة بلف على خط المياه قطر 1500 مم المتعارض مع الأعمال الجارية لتحويل المرافق وتجهيز المواقع الخاصة بمشروع تطوير ترعة المريوطية ما يتسبب في ضعف ضخ مياه الشرب بشوارع الهرم وفيصل وتفرعاتهما لمدة 6 ساعات تبدأ الساعة 12 من مساء الغد وحتى السادسة من صباح الأحد المقبل.

الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من الأعمال

من جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بضرورة الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من الأعمال دون تجاوزه، وطالبت محافظة الجيزة المواطنين ومسؤولي المؤسسات العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، لافتة إلى أنها ستقوم بتوفير المياه النقية لأغراض الشرب للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125.