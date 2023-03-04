أماكن ومواعيد قطع وضعف المياه في 4 محافظات بالدلتا والصعيد

أعلن عدد من شركات مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة والقليوبية، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملهما، كما أعلنت شركة الدقهلية ضعف ضغوط مياه الشرب لمدة 13 ساعة، فيما يعود ضخ المياه تدريجيا للمناطق المتأثرة في الفيوم بعد تشغيل محطة البرنس.

الأماكن المتأثرة بقطع وضعف المياه في الجيزة

وأعلنت محافظة الجيزة، قطع وضعف المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، لتحويل المرافق، أو علاج تسريب في أحد المحابس.

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة إلى ضعف ضخ المياه بشارعي الهرم وفيصل وتفرعاتهما، لمدة 6 ساعات، تبدأ من الساعة 12 مساء اليوم وحتى السادسة من صباح غدا الأحد، لتنفيذ أعمال إزالة «بلف» على خط المياه قطر 1500 مم المتعارض مع الأعمال الجارية، لتحويل المرافق وتجهيز المواقع الخاصة بمشروع تطوير ترعة المريوطية.

إيقاف خط المياه قطر 1200 مم لتغيير المحبس

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان آخر، إلى أنه سيتم قطع المياه عن عدة مناطق بمركز العياط، لمدة 4 ساعات، اعتبار من الساعة 12 ليلاً يوم غد الأحد إلى الساعة 4 صباح الاثنين المقبل، نظرا لوجود تسريب من محبس قطر 600 مم على خط المياه قطر 1200 مم المغذي لقرى مركز ومدينة العياط، الأمر الذي يتطلب قيام الشركة بإيقاف خط المياه قطر 1200 مم لتغيير المحبس المذكور.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المواطنين ومسؤولي المؤسسات العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع وضعف ضخ المياه، لافتا إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن «125».

عودة ضخ المياه للقلج بعد انتهاء الأعمال

وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بقطع المياه عن قريه القلج، اعتباراً من الساعة الثامنة صباح اليوم، ولحين الانتهاء من أعمال ربط خطوط المياه الجديدة بشبكة المياه الجديدة بشارع الجمهورية بقرية القلج.

قطع المياه عن 24 منطقة بالدقهلية لمدة 13 ساعة

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، ضعف ضغوط مياه الشرب اليوم لمدة 13 ساعة، بداية من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 9 مساءًا، بمناطق «نوسا الغيط - نوسا البحر - تلبنت - سنبخت - منية سمنود - جراح - الديرس - ميت أبو الحارس - كفر المندرة - المندرة - شيوة الغربية - البساتين - أجا - البيلوق - اللاوندي - بقطارس - منشية الأخوة - برج النور الحمص - سنجيد - قرموط البهو - شبرا - السبخا - والعزب التابعة»، للقيام بأعمال تطهير وتعقيم بمحطة مياه أجا السطحية.

عودة المياه لمناطق الفيوم بعد تشغيل محطة البرنس

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، تشغيل محطة البرنس، ووصول المياه إلى كل المناطق المتأثرة تباعا بعد توقف المحطة عن العمل، نظرا لارتفاع نسبة العكارة، نتيجة أعمال التطهير التي تتم بمعرفة مديرية الري، مما أدى إلى انقطاع المياه عن مناطق «البرنس البراني - البرنس الجواني - نجع أبو سدير - الفنت - يونس - الزقمي - فرحات - الزيتون - الإخصاص - علواني - السدح - الموالك - جلول- عنك - نجع أبوسدير المستجدة - الطويل - سليم فايد - التطوني».