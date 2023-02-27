قطع المياه عن 4 قرى في الدلتا لمدة 9 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، قطع المياه عن مناطق «مدينة سيدي غازي، وقرية الحلافي، وقرية دقميرة، وأبو منيسي» والقرى التابعة لمدة 9 ساعات بدءا من الساعة الثامنة صباح يوم غدا الثلاثاء حتى 5 من مساء نفس اليوم.

سبب انقطاع المياه

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا إلى قيامها بأعمال الصيانة بمحطة مياه تل أم جعفر، وطالبت المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

الاتصال بالخط الساخن

وستقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.