محتويات «كرتونة الخير» في رمضان من «حياة كريمة».. سعرها يصل لـ250 جنيها

تواصل المؤسسة الرئاسية حياة كريمة استعداداتها لشهر رمضان الكريم، من خلال مساعدة القرى الأكثر احتياجا، ودعم المواطنين البسطاء من خلال توزيع السلع الغذائية مجانا.

كرتونة الخير

وتعمل حياة كريمة حاليا على توفير «كرتونة الخير» التي تضمّ منتجات أساسية للطعام لا غنى عنها في كل بيت، وسعر الكرتونة يصل إلى 250 جنيها، وناشدت أهل الخير من يريد أن يتبرع من أجل نيل الثواب من الله.

وتحتوي كرتونة الخير على ما يلي من المكونات؟

2 كيلو أرز.

2 كيلو سكر.

4 اكياس مكرونة (الكيس 400 جرام).

كيس فول (500 جرام).

كيس لوبيا (500 جرام).

750 مللي زيت.

100 جرام شاي.

حياة كريمة

ودّونت مؤسسة حياة كريمة عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: «مفيش أحسن من إنك تبدأ يومك بفعل الخير، والمشاركة بكارتونة رمضان اللي هنوصلها للي فعلا محتاجينها في كل قرى محافظات مصر، طرق التبرع كتير، اختار الأنسب ليك، وافتكر دايما إنّه ما نقص مال من صدقة».