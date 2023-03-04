الكشف على 1200 مريض في قافلة طبية بالعاشر ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تنفيذ قافلة طبية شاملة بالحي الـ15 بمدينة العاشر من رمضان، ووقعت الكشف الطبي على ما يقرب من 1200 مواطن.

قافلة طبية بالعاشر من رمضان

وأوضحت مديرية الصحة، أن القافلة الطبية استمرت ليومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي، مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية.

واشتملت القافلة الطبية على العديد من التخصصات الطبية هي (الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل)، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1188 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 6 حالات مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.