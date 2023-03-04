 وزير التنمية المحلية: «حياة كريمة» من أهم المبادرات الرئاسية في الدولة

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري، تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي تشهدها الدولة المصرية، وستساهم بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة بحوالي 60 مليون مواطن، من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.

الدولة تحرص على الانتهاء من مشروعات حياة كريمة

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الدولة على سرعة الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في جميع المحافظات، لدخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها، موجها بزيادة معدلات التنفيذ للمشروعات المتبقية في المرحلة الأولى، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى معدلات التنفيذ المرتفعة للمجمعات الحكومية الخدمية والوحدات الصحية والتضامن الاجتماعي والمجمعات الزراعية.

وشدد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي لمبادرة حياة كريمة، وجولاته المستمرة في محافظات الجمهورية لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، لافتا إلى متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمعدلات التنفيذ للمبادرة واجتماعاته المستمرة لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه أعمال تنفيذ المشروعات بما يساهم في الانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

ووجه وزير التنمية المحلية بسرعة التنسيق مع الجهات والوزارات المركزية للبدء في تشغيل الخدمات وبدء العمل واستقبال المواطنين خاصة في خدمات الشهر العقاري والأحوال المدنية، كما وجه بسرعة تنظيم دورات تدريبية للعاملين في مجمعات الخدمات الحكومية.

وزير التنمية المحلية يزور قنا

ويجري اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة ميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز قوص، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالمتابعة المستمرة لمشروعات حياة كريمة.

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا مجمع خدمات المواطنين بقرية خزام، والذي يتكون من 3 طوابق ويقع على مساحة 705 أمتار، ويحتوي على (مركز تكنولوجي، سجل مدني، مكتب تموين، شهر عقاري، بريد، مكتب تضامن اجتماعي، وحدة محلية، مجلس محلي)، حيث تعد تلك المجمعات نقلة نوعية غير مسبوقة في آليات استفادة مواطني الريف المصري من الخدمات الإجرائية التي تقدمها الجهات الحكومية وعلى رأسها الإدارة المحلية.

نقطة إسعاف ووحدة تضامن اجتماعي

كما تفقدا نقطة إسعاف قرية خزام والتي تتكون من مبنى مكون من طابق واحد على مساحة 280 مترا مربعا، وتحتوي على (سكن للطاقم الطبي، غرفة مولد، غرفة تحكم، 2 جراج لسيارات الإسعاف)، حيث تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، كما تفقدا إنشاء وحدة التضامن الاجتماعي بالعيايشا على مساحة 755 مترا مربعا، ومكونة من طابقين وتحتوي على (فصل حضانة، غرفة عزل، مكتب تأهيل، ورش تدريب، غرفة الوحدة الاجتماعية، غرف إدارية، الأرشيف)، وتم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100%، بالإضافة إلى تفقد الوحدة الصحية بقرية المفرجية، والتي تتكون من 3 طوابق على مساحة 1300 متر مربع، وتحتوي على (عيادات طبية، معمل، غرف تعقيم، الصيدلية، المخازن، مكاتب إدارية، المخازن، سكن للطاقم الطبي)، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 95%.

مشروعات حياة كريمة في قنا

وأوضح اللواء أشرف الداودي، أن نصيب محافظة قنا من مشروعات حياة كريمة، بلغ 1872 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية، موزعة على 19 مجلسا قرويا و87 قرية رئيسية و722 نجعا وعزبة في 5 مراكز، باستثمارات تصل إلى 31 مليار جنيه، ويستفيد منها حوالي 1.5مليون مواطن يقطنون الريف، أي ما يعادل 43% من تعداد سكان محافظة قنا، وبلغت نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بمحافظة قنا أكثر من 90%، وتم استلام العديد من المنشآت وجار افتتاحها تجريبيا.

وأضاف محافظ قنا، أن المرحلة الثانية من المبادرة من المقرر أن تستهدف قرى مركزي نجع حمادي وقنا، وتم الانتهاء من توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات المقترحة خلال هذه المرحلة.