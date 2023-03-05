«تعليم مطروح» تحصد المركز الرابع في مسابقة الإلقاء المسرحي على مستوى الجمهورية

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن «تعليم مطروح» حقق المركز الرابع في مسابقة الإلقاء المسرحي على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس الإنجازات المتواصلة والنجاحات البارزة للقطاع التعليمي بالمحافظة، وحصد طلاب وطالبات مطروح مراكز متقدمة في المسابقات المركزية لكافة الأنشطة التربوية على مستوى الجمهورية، والتي جاءت نتيجة عمل مؤسسي يسوده الجدية والالتزام والتكامل والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد.

الإلقاء المسرحي بوزارة التربية والتعليم

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، في بيان، أن الجد والاجتهاد أساس التفوق والإبداع، وأن تحقيق تعليم مطروح المركز الرابع جاء على مستوى الجمهورية في مسابقة الإلقاء المسرحي الشعري والتي تنظمها الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم.

مدرسة العمدة طرام

وأوضح وكيل «تعليم مطروح»، أن الطالبة جنى سعيد حامد بمدرسة العمدة طرام الإعدادية بنات، حصلت ذلك المركز المتقدم جمهوريا في مسابقة الإلقاء للمرحلة الإعدادية، مقدما الشكر لتوجيه عام التربية المسرحية بتعليم مطروح والموجهين الأوائل والموجهين وإدارة المدرسة تقديراً لهذا الإنجاز على مستوى الجمهورية والذي جاء تتويجاً للأداء المتميز والجهود المثمرة المرحلة الماضية.

تفعيل الأنشطة بالمدارس

وأهدى وكيل تعليم مطروح إنجاز الإلقاء المسرحي، إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والذي لا يدخر جهدا في سبيل تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة التعليمية بالمحافظة، وتوجيهه المستمر بتفعيل كافة الأنشطة التربوية بالمدارس، في سبيل مواصلة انتقاء الجواهر الطلابية والتي تزخر بها مدارس المحافظة.