الصين تحدد هدفا لزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي 5% في 2023

حددت الحكومة الصينية هدف نمو اقتصادها لعام 2023 عند 5% على أساس سنوي، وفقًا لتقرير عمل حكومي صدر في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان في البلاد يوم الأحد، حيث بدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الظهور منذ 3 سنوات.

تحديد هدف عجز الميزانية الحكومية

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 3% العام الماضي، متخلفًا بشكل كبير عن هدف عام 2022، ويمثل أحد أبطأ معدلات النمو منذ ما يقرب من نصف قرن، و تم تحديد هدف عجز الميزانية الحكومية لعام 2023 البالغ 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للتقرير، ليتسع من هدف عجز يبلغ نحو 2.8% العام الماضي، في التقرير ، حددت الصين هدف 2023 لحوالي 3% لتضخمها، دون تغيير عن هدفها لعام 2022. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.0% العام الماضي.

أسرع وتيرة توسع في النشاط منذ أغسطس الماضي

وأعلنت الصين عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات Caixin China للخدمات العامة إلى 55.0 في فبراير 2023 مقابل 52.9 في الشهر السابق، مما يشير إلى أسرع وتيرة توسع في النشاط منذ أغسطس الماضي، وارتفعت الأعمال الجديدة بأكبر قدر منذ أبريل 2021، وبلغ نمو الصادرات الجديدة أعلى مستوى في أربع سنوات تقريبًا، حيث ساعد تخفيف قيود COVID-19 على زيادة أعداد العملاء والطلب.

ارتفعت مستويات التوظيف لأول مرة في أربعة أشهر

بالإضافة إلى ذلك ، ارتفعت مستويات التوظيف لأول مرة في أربعة أشهر، مع تسارع خلق فرص العمل بأكبر قدر منذ نوفمبر 2020 وتراكم العمل المتراكم بأدنى معدل منذ أكتوبر الماضي، وعلى صعيد السعر نمت كل من تكاليف المدخلات والأسعار المحملة بشكل متواضع، ظلت معنويات الأعمال مرتفعة على الرغم من انخفاض درجة التفاؤل من أعلى مستوى في يناير بالقرب من 12 عامًا.