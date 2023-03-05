مصرع طفل عقر كلب في مصر القديمة.. تسبب في تعفن وبتر قدمه

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، أمس، داخل أحد المستشفيات في دائرة قسم شرطة مصر القديمة متأثرًا بإصابته بعقرة كلب، ونقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وقررت استدعاء أسرة الطفل لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة هل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه؟

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول طفل مصاب بتعفن في رجله بادعاء عقره من كلب ووفاته عقب خضوعه لعملية بتر بسبب انتشار التعفن لجزء كبير في جسم المتوفى، وأسفر عن تسمم في الدم، وتبين العثور على جثة طفل يدعي «مع في العقد الأول من العمر وبالفحص تبين بتر رجله اليمنى.

التحريات عن الواقعة

وكشف التحريات عن أنّه قبل 15 يومًا تعرّض الطفل لعقر من كلب أثناء تواجده في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وأضافت التحريات أنّ الإصابة تسببت بتعفن في الرجل المصابة، ونقل إلى المستشفى وببترت وظل تحت إشراف طبي، لكن ساءت حالته ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.