 افتتاح منافذ «المواطن أولا» في حي مصر القديمة بأسعار مخفضة

تواصل المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، فتح أكبر عدد منافذ لبيع السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بإقامة عدد من المنافذ الثابتة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك حضوراللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حيث افتتحت المنطقة الجنوبية برئاسة المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، منفذا جديدا بمنطقة أثر النبي بنطاق حي مصر القديمة، لينضم إلى قائمة المنافذ الثابتة التي افتتحتها المنطقة لبيع السلع الأساسية «المواطن أولا»، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة.

الاستعداد لشهر رمضان

وتفقد محافظ القاهرة، بحضور المهندسة جيهان عبد المنعم، واللواء عبد النعيم حامد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة، منفذ السلع، والذي تضمن بيع جميع السلع الأساسية من زيت وسكر وأرز ولحوم وغيرها للاطمئنان على توافر جميع احتياجات المواطنين، والتواصل مع العارضين للاطلاع على ما يقدمونه من تخفيضات على السلع داخل المعرض، والتأكد من رضاء المواطنين عن المنتجات المطروحة والأسعار المعلنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة بجودة مناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد للشهر الكريم.

إضافة منافذ جديدة

وأكدت نائب المحافظ، أنه يجري حاليا الاستعداد لفتح عدد من المنافذ الثابتة الجديدة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، وتشمل منفذين جديدين بمنطقة المنيل بنطاق حي مصر القديمة ومنفذ شارع الفيوم وحدائق المعادي بحي دار السلام، استكمالا لسلسلة المنافذ التي تم افتتاحها بأحياء التبين وحلوان والمعصرة والمعادي والبساتين والسيدة زينب والمقطم وغيرها لخدمة الأهالي، خاصة في الأماكن الأكثر احتياجا ذات الكثافة السكانية.