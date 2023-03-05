تفاصيل زيارة السفير الفرنسي لمعرض «مدرسة الإسكندرية» بمتحف محمود سعيد

أعلن متحف محمود سعيد بالإسكندرية، تفاصيل زيارة السفير مارك بريتي سفير فرنسا بمصر، والقنصل محمد نهاض قنصل عام فرنسا وزوجاتهم والوفد المرافق لهم، بزيارة معرض «مدرسة الإسكندرية»، أبدوا خلالها إعجابهم بالمعرض، معلنا استمرار فعاليات المعرض حتى نهاية أبريل 2023.

زيارة السفير الفرنسي لمتحف محمود سعيد بالإسكندرية

وأضاف مسؤولو المتحف، في بيان صحفي، أن السفير مارك بريتي سفير فرنسا بمصر، ومحمد نهاض قنصل عام فرنسا وزوجتيهما والوفد المرافق لهما، زاروا معرض «مدرسة الإسكندرية»، سعدنا بها، لوعيهم الكبير بالفن بصفة عامة، وما أبدوه من عشق كبير للفن المصري بصفة خاصة، ولثنائهم على المجهود الواضح من فريق العمل في الإعداد للمعرض.

وتابع المتحف: «تحية كبيرة للسفير والقنصل العام، وكل عشاق الفن، وفي انتظار كل المهتمين لزيارة المعرض، المعرض مقام لنهاية شهر أبريل 2023».

معرض «أجيال من مدرسة الإسكندرية»

وافتتح قطاع الفنون التشكيلية، معرض «أجيال من مدرسة الإسكندرية»، بمركز محمود سعيد للمتاحف، مساء الجمعة 17 فبرايربقاعة أجيال (1، 2) ويضم مجموعة كبير من الفنانين من أجيال مختلفة من بينها أعمال للفنان الرائد محمود سعيد، ومحمد ناجي و عفت ناجي، وسيف وانلي وحامد عويس.