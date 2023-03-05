طقس الإسكندرية اليوم.. مشمس نهارا وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة (صور)

يشهد طقس الإسكندرية اليوم الأحد، أجواء مميزة تميل إلى الدفء، حيث سطعت الشمس في كافة أنحاء المدينة الساحلية، الأمر الذي أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، موضحة أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة خلال ساعات النهار.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20%، وذلك بعدما شهد طقس الإسكندرية اليوم شبورة مائية صباحًا، وهي الأجواء التي تتزامن مع قرب انتهاء فصل الشتاء في 21 مارس الجاري.

تحذير مع طقس الإسكندرية اليوم

وعلى الرغم من تحسن طقس الإسكندرية اليوم، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت المواطنين من تخفيف ملابسهم، نظراً لتوقعات برودة الجو ليلا.

البحر المتوسط بين معتدل ومضطرب

وتكون حالة البحر المتوسط بين معتدل ومضطرب، ويبلغ ارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، ويحدث نشاط للرياح بسرعة تبلغ 42 كيلومترا في الساعة، وتكون السحب غائمة جزئيًا.