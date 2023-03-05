تفاصيل شخصية نيللي كريم بمسلسل «عملة نادرة» في رمضان 2023

تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير مسلسلها الجديد «عملة نادرة»، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2023، حيث انتهت من تصوير حوالي 40 % من مشاهد العمل.

نيللي كريم تصور مشاهد المسلسل في القاهرة

ومن المقرر أن تستأنف نيللي كريم تصوير مسلسل «عملة نادرة» في القاهرة، وتدور أحداثه حول شخصية سيدة صعيدية تخوض صراعا شرسا وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتدخل حربا من أجل الحصول على حقوقها.

وتحارب نيللي كريم خلال أحداث المسلسل من أجل الحصول على حقها وحق نجلها الصغير، حيث أنها تعاني من الظلم والقهر.

أبطال مسلسل «عملة نادرة»

مسلسل «عملة نادرة» يضم عددا كبيرا من نجوم الفن، ومنهم الفنانة نيللي كريم، وجومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، ومن إنتاج جمال العدل.