معلومات عن مهندس هرم زوسر في سقارة.. أقيم له متحف يخلد ذكراه «فيديو»

قال الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف هرم زوسر في منطقة سقارة، إن المهندس إيمحوتب هو أول مهندس معماري في التاريخ يحول البناء من بناء طوب لبن لبناء حجري، لذا يعد أول من قام بثورة معمارية مهمة جدا خلال عهد الأسرة الثالثة.

وذكر «فاروق»، أنه في البداية كانت معظم المقابر والمعابد تُبنى من الطوب اللبن والأحجار، وتُقسم بشكل جزئي، لكن إيمحوتب قرر عمل مجموعة هرمية، خصوصا أنه لم يكن مهندسا فقط، ولكن أيضًا كان طبيبا وفلكيا في نفس الوقت، لدرجة أنه بعد وفاته بـ1000 سنة تم تقديسه بالعصور اللاحقة، وتحول من بشر لنصف إله ثم إلى إله كامل وصُممت تماثيل له في المعابد.

المتحف يخلد ذكرى إيمحوتب

وأضاف مدير متحف مهندس هرم زوسر في سقارة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أن اسم إيمحوتب معناه هو «الذي يأتي في سلام»، ووالده مهندس معماري، وهو من نسل عائلة معمارية، وهو الذي قام بعمل مقبرة لوالد الملك زوسر بمنطقة أبديوس، وكان شخصا عاديا من أفراد الشعب، لكنه استطاع الوصول لمكانة كبيرة بالدولة.

وأوضح، أن المتحف سُمي باسم هذا المهندس تخليدا لذكراه، وهو فكرة مهندس فرنسي أقام بمصر 75 عاما، وكان يحب مصر جدا لدرجة أنه أوصى أن يتم دفنه بمصر، وهذا المهندس مات عام 2001، وكان له حلم بعمل متحف يضم كنوز سقارة، لكنه توفى، واستكمل المشروع المجلس الأعلى للآثار في عهد الدكتور زاهي حواس، وتم افتتاحه عام 2006، وسمي المتحف باسم متحف إيمحوتب.