عاجل.. هزة أرضية بقوة 3.8 درجة تضرب مدينة تدمر السورية

ذكرت الوكالة السورية للأنباء «سانا»، أنّ محطات شبكة الرصد الزلزالي في سوريا، سجلت هزة أرضية خفيفة بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، على عمق 16 كيلومترا، تبعد مسافة 56 كيلومترا شمال غرب مدينة تدمر.

هزة أرضية خفيفة

وجاء في بيان مركز الزلازل، أنّه جرى تسجيل هزة أرضية خفيفة بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر وعمق 16 كيلومترا الساعة 09:25 بالتوقيت المحلي تبعد مسافة 56 كيلومترا شمال غرب مدينة تدمر.

3867 هزة ارتدادية منذ 6 فبراير

وأعلن المركز في تصريحات سابقة، أنّ عدد الهزات الارتدادية التي سجلت منذ 6 فبراير الماضي، وحتى اليوم 3 مارس، بلغ 3867 هزة بين خفيفة ومدمرة.

وكان زلزالا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير، وأدى إلى مقتل الآلاف في البلدين وتدمير آلاف الوحدات السكنية.