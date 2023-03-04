زلزال يضرب طاجيكستان بقوة 4 درجات على مقياس ريختر

أفادت المتحدثة باسم لجنة الطوارئ الطاجيكستانية أوميدا يوسفي، بوقوع زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، في منطقة غورني باداخشان ذاتية الحكم في شرق طاجيكستان.

وقالت: «وقع مركز الهزة الأرضية في الساعة 05:23 صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي على بعد 370 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة دوشنبه وعلى بعد 97 كيلومترا شرقي بحيرة سريز، وبلغت قوة الزلزال 4 درجات»، بحسب وكالة «نوفوستي» الروسية.

وأضافت أن قوة الهزة في قرية مرجب بلغت 3 درجات وفي المركز الإداري لمنطقة غورني باداخشان مدينة خوروغ – درجتين، وتابعت: «لم تقع هناك إصابات أو أضرار».