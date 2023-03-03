زلزال يضرب البرازيل بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.. على عمق 10 كيلومترات

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب البرازيل، مساء اليوم، في مدينة فيلا فاليا، وكان على عمق 10 كيلومترات.

هزات تضرب سوريا وتركيا

وفي وقت سابق، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن هزة أرضية بشدة 3 درجات على مقياس ريختر، ضربت وسط تركيا، وكانت على عمق 5 كيلومترات.

وضرب زلزال جديد سوريا، اليوم، بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، في مدينة حمص، على عمق 5 كيلومترات.