أسعار الخضروات اليوم في مصر.. البطاطس بـ4.5 جنيه والطماطم بـ4

سجلت أسعار الخضروات استقرارا كبيرا في سوق العبور لليوم الخامس على التوالي، مع توقعات بانخفاض أسعار بعض الخضروات خلال الفترة المقبلة وبالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.

ووفقا لما قاله محمد عبدالحميد، أحد تجار سوق العبور للجملة، إنّ الخضروات متوافرة في الأسواق، بفضل انتظام التوريد من قبل المزارعين، حيث سجلت أسعار الطماطم اليوم استقرارا في سوق العبور للجملة، ووصل سعرها اليوم بين 4 إلى 7 جنيهات.

سعر كيلو البطاطس 4.5 جنيه.

سعر كيلو بصل بين 9 حتى 16 جنيها.

سعر كيلو كوسة من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

كيلو جزر بدون عروش

كيلو جزر دون عروش من 2.5 إلى 5.5 جنيه.

كيلو فاصوليا من 18 إلى 24 جنيها.

كيلو باذنجان بلدي من 8 لـ12 جنيها.

كيلو باذنجان رومي من 6 لـ9 جنيهات.

كيلو باذنجان أبيض من 9 إلى 13 جنيها.

أسعار الفلفل

كيلو فلفل رومي بلدي 10 إلى 12 جنيها.

كيلو فلفل رومي صوب 10 إلى 12 جنيها

كيلو فلفل حامي بلدي من 10 إلى 12 جنيها.

كيلو فلفل حامي صوب من 10 إلى 12 جنيها.

كيلو فلفل ألوان «أصفر، وأحمر، وبرتقالي» من 19 إلى 27 جنيها.

كيلو ملوخية من 4 لـ7 جنيهات.

كيلو خيار صوب 6 إلى 8 جنيهات.

كيلو خيار بلدي 4 إلى 6 جنيهات.

كيلو بسلة من 13 إلى 17 جنيها.

كيلو سبانخ من 5 لـ8 جنيهات.

كيلو قلقاس 4 إلى 7 جنيهات.

كيلو بطاطا 3 إلى 5 جنيهات.

كيلو ثوم 5 إلى 10 جنيهات.

كيلو لفت 1.5 إلى 2.5 جنيه.

كيلو بنجر 2 إلى 4 جنيهات.