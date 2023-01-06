«بطاطس كفر الشيخ»: 55% من إجمالي المحصول بالجمهورية

يمثل محصول البطاطس بكفر الشيخ قيمة زراعية كبرى، حيث تتم زراعة 670 ألف فدان، وتصل إنتاجيته إلى 16 مليوناً و750 ألف طن على مستوى الجمهورية. وقال د. محمد يسرى، أستاذ البساتين والخضراوات بجامعة كفر الشيخ، إن إنتاجية فدان البطاطس فى محافظات مصر تصل لنحو متوسط 25 طناً للفدان، ويبلغ متوسط سعر الكيلو 3 جنيهات لجملة الطن الواحد، وهو ما يعد سعراً فى متناول الجميع. وأوضح أن البطاطس من المحاصيل المهمة فى مصر، والتى تعود بالنفع على المزارعين، حيث يبلغ إنتاج فدان البطاطس مبلغ نحو 70 ألف جنيه خلال ثلاثة شهور، مشيراً إلى أن فدان البطاطس يحتاج إلى 500 كيلو «تقاوى» خلال الزراعة، ويجب أن تكون التقاوى مختارة بعناية جيدة حتى يحقق المحصول إنتاجية فائقة. وأضاف: «محصول البطاطس يغطى الاستهلاك المحلى بنحو 15 مليون طن تقريباً سنوياً، بخلاف التصنيع، وتصدر مصر الباقى للخارج».

د. محمد توفيق رخا، أستاذ مساعد بقسم البساتين والخضراوات بكلية الزراعة بكفر الشيخ، قال لـ«الوطن» إن محافظات الدلتا فى مصر تستحوذ على مساحة 55% من المنزرع فى مصر، 45% من الأراضى الصحراوية، والمساحة المنزرعة من محصول البطاطس فى مصر بلغت 670 ألف فدان من جميع أصناف البطاطس والتى تتم زراعتها على العروات الصيفية، والنيلية الشتوية، والعروة «المحيرة».

وأكد «رخا» أن أفضل إنتاجية فى مصر لمحصول البطاطس خلال عام 2022 بلغت نحو 16 مليوناً و750 ألف طن بالعروات الثلاث، ومنها العروة الشتوية التى بلغت نسبة المساحة بها من المنزرع 55% من إجمالى محصول البطاطس، مضيفاً: «أفضل أصناف البطاطس وأنواعها من أصناف مبكرة النضج، تحتاج من 100 إلى 105 أيام من وقت الزراعة حتى ميعاد نضج الدرنات، كما تتم زراعة أصناف النصف مبكرة للبطاطس والتى تحتاج من 105 إلى 110 أيام حتى وقت الحصاد، وكذلك أصناف النصف مبكرة والنصف متأخرة، وأصناف البطاطس المتأخرة».

وأوضح أن إجمالى صادرات مصر من البطاطس الطازجة بلغ 20% من إجمالى الحاصلات الزراعية المصرية التى يتم التصدير منها بنحو 900 ألف طن سنوياً، وبنسبة 13% من إجمالى قيمة صادرات البطاطس بنحو 358 مليون دولار سنوياً، وهو أمر يعود بالنفع على المزارعين وعلى مصر بالخير الوفير.

وأشار أستاذ البساتين والخضراوات إلى أن مصر تقوم بزراعة البطاطس على 3 عروات، «النيلى الشتوى» وتبدأ من منتصف يناير وتستمر حتى منتصف شهر فبراير، ويتم استيراد نحو 40% من تقاوى الزراعة لها من الخارج، أما زراعة العروة الصيفية فتبدأ من منتصف شهر أغسطس حتى منتصف شهر أكتوبر، وتمثل نحو 50% من محصول البطاطس، كما أن زراعة العروة المحيرة، تكون فى منتصف شهر أكتوبر حتى نهاية نوفمبر وتمثل 10% من المنزرع فى محافظات مصر.